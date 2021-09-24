Какой джемпер выбрать для базового гардероба

Фото: предоставлено пресс-службой

Одним из важных элементов базового мужского гардероба для зимнего сезона стал джемпер. Он одновременно и мягкий, и теплый, и эстетически привлекательный. Стилисты бренда KANZLER рассказали, как выбрать вещь, чтобы она прекрасно вписалась в общий стиль и подчеркнула элегантность образа. Есть несколько правил, которые нужно выполнять, выбирая джемпер мужской для базового гардероба.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Конечно, каждый сезон вносит свои коррективы, и вы можете просмотреть модели в последних коллекциях любимых дизайнеров. Но все же не стоит слишком отходить от классики, лучше отдать предпочтение таким цветам, как:

- голубой;

- синий;

- серый.

Важно, чтобы вещь была однотонной, лучше, если она будет светлой. Это поможет освежить образ и сделать его более благородным. Названные оттенки прекрасно сочетаются с другими более яркими цветами. Например, вы можете подобрать беспроигрышный вариант – комплект, в который входят джемпер, белая сорочка и брюки. Классика никогда не устаревает, а, чтобы внести элемент новизны, можно использовать модные аксессуары.

МОДЕЛИ

Для базового теплого гардероба идеально подойдут джемперы с v-образной или круглой горловиной. Они отлично смотрятся на мужчинах любой комплекции. Как вариант, можно рассмотреть и модель с горловиной, декорированной замком. Главное правило – никакой вычурности и никакого обилия декоративных элементов, только сдержанность и лаконичность. Допускаются не бросающиеся в глаза детали декора, например, локтевые заплаты, но они должны быть подобраны четко в цвет, чтобы не создавать контраст с основной тканью.

Фото: предоставлено пресс-службой

СОСТАВ

Хорошая вещь отличается качественным составом волокон в ткани. Отлично, если джемпер создан из натурального материала, однако нужно понимать, что в этом случае она требует особого ухода и может уже в короткое время потерять свой первоначальный внешний вид. Чтобы надолго сохранить джемпер в хорошем состоянии, производители доставляют в ткань синтетические волокна. Они обеспечивают эластичность материала. Для ранней осени дизайнеры бренда KANZLER рекомендуют отдать предпочтение джемперам из хлопка, для холодной зимы – из шерсти, но подойдут и полушерстяные модели. Отличным решением для зимнего сезона станет джемпер с добавлением кашемира. В нем мужчина будет чувствовать себя свободно, комфортно и уютно. При этом он сможет комбинировать различные предметы гардероба и создавать новые стильные образы.