В Казани участницей «Миллэт Жыены» Всемирного конгресса татар стала фигуристка Алина Загитова

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В столице Татарстана проходит «Милләт Жыены» («Национальное Собрание») Всемирного конгресса татар, объединяющее известных и выдающихся представителей нации со всего мира. В этот раз его гостями стали олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова и Герой России, пилот Дамир Юсупов. Сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Загитова и Юсупов приняли участие в пленарном заседании мероприятия вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, Госсоветником республики Минтимером Шаймиевым и председателем национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

На двухдневное Собрание прибыли 500 представителей татарского актива республики и 70 регионов России. Представители диаспор за рубежом принимают участие в онлайн-формате.