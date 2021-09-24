Гидрометцентр Татарстана предупреждает о сильном дожде

Дожди прогнозируются на все выходные. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 18.00 24 сентября и до 6.00 25 сентября в республике местами ожидается сильный дождь, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом, согласно его прогнозам, в эту субботу в регионе температура воздуха днем будет в пределах от +9 до +14 градусов.

К слову, дожди, хоть и небольшие, также ожидаются в воскресенье, 26 сентября. Температура воздуха днем ожидается на уровне субботы. А вот уже в предстоящий понедельник, 27 сентября, в Татарстане станет немного холоднее – ночью от +3 до 8, днем от +6 до +11 градусов. Дождь при этом если и будет, то лишь небольшой и местами.