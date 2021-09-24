Иннополис лидирует в рейтинге городов Татарстана по уровню зарплат

Средняя заработная плата в Иннополисе составляет 52 тысячи рублей в месяц Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сервис hh.ru опубликовал рейтинг средних зарплат в городах Татарстана. Иннополис обошел Казань и выбился в лидеры. Столица республики – на второй строчке.

Так, средняя заработная плата в Иннополисе составляет 52 тысячи рублей в месяц. В Казани в среднем люди ежемесячно получают 45 165 рублей.

В свою очередь, жители Набережных Челнов зарабатывают по 37 500 рублей в месяц. А в Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге средняя зарплата равна 30 тысячам рублей.

В Зеленодольске и Чистополе работники получают по 28 тысяч рублей. Средняя ежемесячная зарплата жителей Мензелинска, Менделеевска, Лениногорска, Заинска, Бугульмы, Кукмора, Болгара, Буинска, Нурлат, Тетюш, Лаишево, Бавлов, Арска, Азнакаево, Мамадыша и Агрыза составляет 27 тысяч рублей.