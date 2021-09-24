В Татарстане женщина после ссоры с приятелем сожгла его машину и избежала колонии

Автомобиль полностью сгорел. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Суд признал 33-летнюю жительницу города Мамадыш виновной по уголовной статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Сообщает прокуратура Татарстана.

- Свою вину женщина полностью признала. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, суд взыскал с виновной компенсацию причиненного преступлением ущерба в размере 50 тысяч рублей, - отметили в надзорном ведомстве республики.

Как было доказано, вечером 15 июня в Мамадыше около одного из домов на улице 18-годовщина Октября будучи нетрезва женщина поссорилась со своим приятелем. В ходе конфликта она решила поджечь принадлежащий оппоненту автомобиль ВАЗ-2120. Для этого осужденная через незапертую дверь забралась в салон машины, где подпалила чехол водительского сиденья. В результате возникшего пожара легковушка полностью сгорела. Ущерб составил те самые 50 тысяч рублей, которые теперь женщина заплатит потерпевшему по решению суда.