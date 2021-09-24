Инновации и молодежь: в «Нижнекамскнефтехиме» проходит конференция молодых ученых

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Свыше 50-ти молодых ученых стали участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Инновации и молодежь – два вектора развития отечественной нефтехимии», которая в эти дни проходит в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ее основная цель – выявление новых идей, поддержка реализации перспективных работ и совершенствование профессиональных навыков талантливых ученых-химиков.

Площадкой для проведения конференции стал научно-технологический центр компании. Здесь в течении двух дней молодые ученые из Нижнекамска, Казани, Уфы, Стерлитамака и Москвы представят свои работы в секциях: «Химия и технология полимерных материалов», «Химия и технология нефтехимических и нефтеперерабатывающих процессов» и «Природоохранные технологии».

Сегодня состоялось торжественное открытие конференции. С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Программу конференции продолжила работа в секции «Химия и технология полимерных материалов», на которой нижнекамские нефтехимики представили большую часть докладов. Молодые ученые «Нижнекамскнефтехима» рассказали о своих разработках, направленных на улучшение качества выпускаемых на предприятии каучуков и пластиков.

СПРАВКА

ПАО «Нижнекамскнефтехим» - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в Группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.