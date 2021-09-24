3 октября в Казани концерт Моргенштерна не пройдет из-за «зеленого дерби» «Ак Барса»

По идее выступление должны перенести, а не отменить совсем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На казанской «Татнефть-арене» концерт Моргенштерна, который был заявлен на 3 октября, не пройдет из-за хоккейного матча. У «Ак Барса» в рамках «зеленого дерби» на эту дату запланирован матч с уфимским «Салават Юлаевым». Так как спортивная игра в приоритете у руководства ледовой арены, концерта не будет. Отметим, что в таких случаях мероприятия обычно не отменяются совсем, а переносятся на другую дату.

- Уже подобрали даты для переносов, скоро об этом объявим, - отметили в своем официальном комментарии организаторы концерта.

В связи с произошедшим нужно отметить, что концерты могут планироваться за год или более, а расписание игр Континентальной хоккейной лиги выходит за несколько месяцев до начала матчей.

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