В Ульяновске изменят график работы трамвая №107

Садоводческий маршрут будет работать до 15 октября. Фото: ulmeria.ru

В Ульяновске изменится расписание сезонного трамвайного маршрута № 107. Корректировки в графике внесут с 25 по 30 сентября. Такое решение принято из-за уменьшения пассажиропотока и его отсутствия в вечернее время. Сообщает пресс-служба городской администрации.

В будни трамвай начнет курсировать в 8:00 от парка «Победа» до садового сообщества «Сокольники». Интервал движения маршрута составит 30 минут, выделен один перерыв с 12:00 до 12:30. Последний рейс трамвая будет отправляться в 17:45 от садового общества «Сокольники» в Северное трамвайное депо.

В выходные трамваи будут перевозить пассажиров по такому же графику, но с интервалом маршрута в 15 минут. Также предусмотрены два перерыва – с 11:59 до 12:27 и с 12:43 до 13:14.

Садоводческий маршрут будет работать до 15 октября.