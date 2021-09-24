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Общество24 сентября 2021 12:32

Госсовет Татарстана внёс в Госдуму проект закона о введении наказания за пропаганду насилия

В частности, парламент РТ предлагал следующее: побуждение к совершению насилия или нанесения вреда своему здоровью должно наказываться штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, либо исправительными работами до года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Кабинет министров РФ проект закона не поддержал, так как описанные деяния уже могут попадать под определенные статьи УК РФ.

Напомним, напавший на казанскую школу Галявиев перед атакой опубликовали пост, в котором называл себя Богом. После этого у Галявиева нашлись «последователи» в интернете.

Тимур Бекмансуров перед стрельбой в университете в Перми также опубликовал «манифест». Не исключено появление последователей-шизофреников и у него. Сообщает Telegram-канал «Итиль».