Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев досрочно покинул свой пост

Дата выборов мэра пока не названа. Фото: innopolis.rif.ru

По итогам Выборов 2021 в татарстанском Иннополисе в городской совет местные жители избрали семь депутатов в том числе и мэра Руслана Шагалеева. В связи с российским законодательством ему пришлось досрочно покинуть пост главы города. Теперь мэра в Иннополисе будут выбирать не горожане, а его депутаты, выдвигая свои кандидатуры. К слову, Шагалеев уже сделал это и снова претендует на должность мэра.

- Ранее в Иннополисе представительный орган исполнял Сход граждан, но количество жителей, обладающих избирательным правом, превысило 300 человек. Теперь в соответствии с российским законодательством город обязан сформировать представительный орган – Совет муниципального образования «город Иннополис», - отметили в пресс-службе администрации города.