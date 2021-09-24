В 2022 году на одного ученика кадетской школы правительство Татарстана потратит минимум 161 791 рубль

При этом для учащихся в сельской местности полагается больше содержания. Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно постановлению Кабмина Татарстана, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, на 2022 год вводятся новые нормативы финансирования кадетских школ, которые находятся в введении региональных властей.

В итоге в городских интернатах на обеспечение одного ребенка правительство Татарстана потратит 161 791 рубль. Для сельской местности эта сумма больше - 166 265 рублей в год. В свою очередь на кадета, который не проживает в интернате, полагается 74 386 рублей в городе и 75 183 рубля в сельской местности.

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