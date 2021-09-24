Роспотребнадзор Татарстана не исключает введение новых ограничений, если эпидпорог по ОРВИ будет превышен в два раза

С начала сентября в регионе показатель по ОРВИ в 1,3 раза выше чем в прошлом году. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Татарстане наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, при этом случаев гриппа выявлено не было. Эпидпорог на данный момент превышена на 18%, отметила 24 сентября на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

При этом, по ее словам, управление не исключает, что если эпидпорог по ОРВИ будет превышен в два и более раза, то в Татарстане из-за этого могут ввести новые санитарно-эпидемиологические ограничения, как с коронавирусом.

По ситуации же с последним, напомним, правительство Татарстана пока не рассматривает вопрос об ужесточении или введении новых антиковидных мер.