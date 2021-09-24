Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 11:13

Роспотребнадзор Татарстана не исключает введение новых ограничений, если эпидпорог по ОРВИ будет превышен в два раза

Сейчас по данным управления, он в республике превышен на 18%
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
С начала сентября в регионе показатель по ОРВИ в 1,3 раза выше чем в прошлом году.

С начала сентября в регионе показатель по ОРВИ в 1,3 раза выше чем в прошлом году.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Татарстане наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, при этом случаев гриппа выявлено не было. Эпидпорог на данный момент превышена на 18%, отметила 24 сентября на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

При этом, по ее словам, управление не исключает, что если эпидпорог по ОРВИ будет превышен в два и более раза, то в Татарстане из-за этого могут ввести новые санитарно-эпидемиологические ограничения, как с коронавирусом.

По ситуации же с последним, напомним, правительство Татарстана пока не рассматривает вопрос об ужесточении или введении новых антиковидных мер.