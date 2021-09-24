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Происшествия24 сентября 2021 11:04

В промзоне Нижнекамска на площади 1 000 квадратных метров горела крыша строящегося здания

Из-за ветра столб густого черного дыма накрыл близлежащую территорию, его было видно за несколько километров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Причины возникновения пожара устанавливаются.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

В эту пятницу, 24 сентября, в экстренные службы поступила информация о том, что в промышленной зоне Нижнекамска загорелась кровля строящегося одноэтажного производственного здания. Сообщает МЧС Татарстана.

- Угрозы распространения огня на соседние объекты не было. Прибывшие пожарные подразделения спасли по трехколенной лестнице с кровли здания четырех человек. В 10.47 произведена ликвидация открытого горения. Причины пожара устанавливаются, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

С крыши здания спасли четырех человек.

С крыши здания спасли четырех человек.

Фото: МЧС Татарстана

Никто в итоге не пострадал. Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. Из-за ветра столб густого черного дыма накрыл близлежащую территорию, его было видно за несколько километров. Теперь там работает передвижная лаборатория Минэкологии Татарстана. Специалисты ведомства берут пробы воздуха.

В промзоне Нижнекамска на площади 1 000 квадратных метров горела крыша строящегося здания