Благодаря борьбе с COVID-19 глава Минздрава Татарстана Марат Садыков поднялся в медиарейтинге сразу на семь строчек

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Согласно исследованиям агентства «Проморейтинг», во втором квартале 2021 года по медиаэффективности своей работы среди чиновников и руководителей Татарстана глава Минздрава республики Марат Садыков резко поднялся на семь строчек и занял второе место.

Специалисты объясняют это тем, что в СМИ и соцсетях активно публиковалась информация о принимающихся мерах борьбы с COVID-19 в регионе, регулярных поставках вакцины от этой инфекции, а также о лечении детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе №175.

На первом же месте медиарейтинга оказался мэр Казани Ильсур Метшин, на третьем – прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который потерял одну позицию.