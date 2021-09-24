В Набережных Челнах директор новой гимназии ответила прокуратуре за печенье для детей

Прокуратура пришла в образовательное заведение с проверкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах один их родителей пожаловался на то, что детям из многодетных семей не хватило печенья в столовой новой гимназии №14. Мол, ряд учеников сидел и просто смотрел, как им лакомятся другие школьники – дело пахнет дискриминацией. Прокуратура города проверила эту информацию. В итоге надзорный орган вынес представление по этому поводу директору образовательного учреждения и наказал исправить нарушения.

Утверждается, что нехватка печенья произошла из-за некой путаницы и детям, которые его не получили, компенсировали это другими продуктами.