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Общество24 сентября 2021 10:41

В Набережных Челнах директор новой гимназии ответила прокуратуре за печенье для детей

Надзорный орган начал проводить проверку в образовательном учреждении после жалобы одного из родителей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Прокуратура пришла в образовательное заведение с проверкой.

Прокуратура пришла в образовательное заведение с проверкой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах один их родителей пожаловался на то, что детям из многодетных семей не хватило печенья в столовой новой гимназии №14. Мол, ряд учеников сидел и просто смотрел, как им лакомятся другие школьники – дело пахнет дискриминацией. Прокуратура города проверила эту информацию. В итоге надзорный орган вынес представление по этому поводу директору образовательного учреждения и наказал исправить нарушения.

Утверждается, что нехватка печенья произошла из-за некой путаницы и детям, которые его не получили, компенсировали это другими продуктами.