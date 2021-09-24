УНИКС открыл новый сезон победой над «Локомотивом-Кубань»

УНИКСу удалось сконцентрироваться только во второй половине матча. Фото: unics.ru

23 сентября в Казани открылся новый сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В стартовом матче в «Баскет-холле» встретились УНИКС и «Локомотив-Кубань». Сезон начался с победы команды казанского клуба, которая из отставания в -21 очко сумела обыграть гостей со счетом 96:87.

В первую половину встречи преимущество было за гостями. «Локомотив» уверенно, раз за разом поражал кольцо УНИКСа, лидируя к концу первой четверти со счетом 35:19, а к концу второй – со счетом 57:40. Максимальный отрыв гостей от УНИКСа составил 21 очко.

Во второй половине матча хозяевам все же удалось сконцентрироваться, тогда и накалилась обстановка. Сперва УНИКС сравнял счет за две минуты до конца третьей четверти – 60:60. В решающем игровом отрезке впечатляющей атакой и трехочковыми игроки казанского клуба смогли обеспечить уверенное преимущество и довести матч до победы.

Дебютную встречу сезона прокомментировал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. Он признался, что ему стыдно за игру команды в первой половине матча, ведь соперник смог добиться большого преимущества. Перасович отметил, что защита УНИКСа во время игры страдала из-за поспешных решений. Теперь команда будет работать над концентрацией, чтобы показать качественный баскетбол.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Лоренцо Браун с 22 очками на счету. Также во время матча отличились Джон Браун, Андрей Воронцевич и Айзея Кэнаан.

28 сентября УНИКС встретится с польской «Зелена Гура». Матч состоится в «Баскет-холле» в 19:00.