В Татарстане во время обгона легковушка на скорости вылетела в кювет, ее водитель погиб

В один из моментов водитель потерял управление. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельная авария произошла 23 сентября в 18.10 в Новошешминском районе республики. По предварительным данным, 37-летний водитель легковушки "Лада Веста" во время обгона на трассе в разрешенном для этого месте превысил скорость, не справился с управлением и вылетел во встречный кювет. Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными - он погиб до приезда "скорой".

На месте происшествия работали сотрудники всех экстренных служб - Госавтоинспекция, "скорая" и МЧС Татарстана.