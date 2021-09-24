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Происшествия24 сентября 2021 10:24

В Татарстане во время обгона легковушка на скорости вылетела в кювет, ее водитель погиб

Мужчина скончался на месте ДТП до приезда "скорой"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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В один из моментов водитель потерял управление.

В один из моментов водитель потерял управление.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельная авария произошла 23 сентября в 18.10 в Новошешминском районе республики. По предварительным данным, 37-летний водитель легковушки "Лада Веста" во время обгона на трассе в разрешенном для этого месте превысил скорость, не справился с управлением и вылетел во встречный кювет. Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными - он погиб до приезда "скорой".

На месте происшествия работали сотрудники всех экстренных служб - Госавтоинспекция, "скорая" и МЧС Татарстана.