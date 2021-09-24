В Татарстане восемь электричек обновят расписание

Расписание скорректировали в связи с закрытием одного пути по Компрессорному разъезду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане сразу восемь пригородных поездов начнут курсировать по новому расписанию. Его скорректировали в связи с закрытием одного пути по Компрессорному разъезду. Изменения вступят в силу с 27 сентября. Сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество»

Так, курсирующий по маршруту Шемордан – Казань поезд №6401 начнет отправляться в 4:23 и прибывать в 6:38.

Время отбытия поезда №6301 маршрута Казань – Свияжск изменено на 6:40, а время прибытия – на 7:46.

Поезд №6405 сообщением Арск – Казань начнет курсировать с отбытием в 6:37 и прибытием в 8:30.

Временное изменение также внесли в график поезда №6420 Казань – Вятские Поляны. С 27 по 30 сентября состав будет покидать вокзал столицы Татарстана в 6:09 и прибывать в пункт назначения в 9:12.

Помимо этого, с 1 октября вступит в силу новое расписание еще четырех электричек. Отправка поезда №6420 маршрута Казань – Кукмор назначена в 6:09, прибытие – в 9:01. Поезд №6427 сообщением Сосновка – Казань будет отбывать в 13:45 и прибывать в место назначения в 17:24. Из Казани поезд №6926 будет отправляться в 16:12 и доезжать до Кизнера к 20:28. А поезд №6428 сообщением Казань – Сосновка будет в пути с 16:22 по 19:54.