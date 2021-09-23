Руководители двух школ Татарстана вышли в финал конкурса «Директор года России»

Финальные испытания конкурса стартуют 5 октября в Московской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Подведены итоги отборочного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России», организатором которого является Министерство просвещения России.

Финалистами Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» стали представители 21 региона. Среди них – два директора общеобразовательных учреждений из Татарстана. Это Надежда Сулимова, директор ГАОУ «Лицей Иннополис», и Алия Шаймухаметова, директор МБОУ «Именьковская средняя общеобразовательная школа» Лаишевского района.

Финальные испытания стартуют 5 октября в Московской области.