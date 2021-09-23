В Марий Эл вакцинацию от коронавируса прошли 43% от необходимого числа жителей

В республике продолжают работу 111 пунктов вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинацию от COVID-19 в Республике Марий Эл прошли 43% от запланированного числа жителей региона. Об этом сообщил глава республики Александр Евстифеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— План нам доведен - 422 тысячи, в республику сейчас поступило 300 тысяч компонентов вакцины. Охват вакцинацией сегодня - 43%, организована работа 111 пунктов, - сказал глава региона.

Напомним, что несмотря на число вакцинированных, в республике до 25 октября 2021 года продлен режим повышенной готовности. В Марий Эл под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.