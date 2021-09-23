В Казани на национальном полумарафоне запланирован «Забег тюбетеек»

Желающие принять участие в марафоне смогут пробежать 3, 10 и 21,1 километров. Фото: Василий Вахрин

В рамках Казанского национального полумарафона запланирован «Забег тюбетеек», который пройдет в столице республики 10 октября. На мероприятии также планируется побить мировой рекорд забега в национальном головном уборе.

Марафон станет завершающим для бегового сезона этого года. Желающие принять участие в забеге смогут пробежать 3, 10 и 21,1 километров. Также в рамках марафона пройдет детский забег Timerkids.