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Спорт23 сентября 2021 19:30

В Казани на национальном полумарафоне запланирован «Забег тюбетеек»

Так на мероприятии установят и мировой рекорд забега в национальном головном уборе
Инзиля ШАКИРОВА
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Желающие принять участие в марафоне смогут пробежать 3, 10 и 21,1 километров.

Желающие принять участие в марафоне смогут пробежать 3, 10 и 21,1 километров.

Фото: Василий Вахрин

В рамках Казанского национального полумарафона запланирован «Забег тюбетеек», который пройдет в столице республики 10 октября. На мероприятии также планируется побить мировой рекорд забега в национальном головном уборе.

Марафон станет завершающим для бегового сезона этого года. Желающие принять участие в забеге смогут пробежать 3, 10 и 21,1 километров. Также в рамках марафона пройдет детский забег Timerkids.