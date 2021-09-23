18-летнего жителя Марий Эл, который утопил пенсионерку за отказ его накормить, приговорили к 8 годам колонии

На следственном эксперименте молодой человек показал, как он расправился с 81-летней женщиной. Фото: СУ СКР Марий Эл

18-летнего жителя Юринского района суд признал виновным в убийстве пенсионерки. За это его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Выдвинутое молодым человеком алиби не нашло подтверждений. Также его вина была подтверждена результатами судебно-медицинских и генетических экспертиз, применялось исследование на полиграфе, - также отметили в ведомстве.

Так, было доказано, что 20 апреля в Юринском районе осужденный в своей деревне зашел в дом к 81-летней потерпевшей. Он попросил у нее еды на закуску. В ответ парень услышал не только отказ. Пожилая женщина обругала его. За это парень избил пенсионерку, оттащил ее к ближайшей реке и утопил. После нахождения ее тела правоохранители отработали всех жителей деревни и в итоге вышли на подозреваемого.