Новый актив Трансэнергопром: завершена сделка по покупке Чувашской энергосбытовой компании у РусГидро

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Генеральный директор ООО «Трансэнергопром» Елена Климашевская и генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» Владимир Кимерин завершили сделку по передаче 100-процентного пакета акций Чувашской энергосбытовой компании, подписав поручение о переводе ценных бумаг на баланс Трансэнергопром. Также на сделке присутствовал Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Юрий Любимов.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Напомним, что в августе 2021 года состоялось подписание договора по покупке 100% акций Чувашской энергосбытовой компании, в условиях которой Группа Трансэнергопром взяла на себя обязательства в виде поручительства по кредитным линиям ЧЭСК на сумму до 1,5 млрд рублей и соблюдения графика погашения задолженности перед «Россети Волга» на общую сумму около 1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- Усилиями эффективного менеджмента мы ожидаем от Чувашской энергосбытовой компании получение в течение нескольких лет положительной чистой прибыли. Чувашская энергосбытовая компания - стратегически важный актив, благодаря которому уже по итогам 2021 года выручка Группы Трансэнергопром увеличится более чем в 1,5 раза и превысит 20 млрд рублей, - отметила генеральный директор Елена Климашевская.