Правительство России выделит Татарстану 10,4 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры для новостроек

Тут речь идет о бюджетных кредитах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зам премьер-министра РФ Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию в России. На нем был озвучен ряд принятых решений. Так, в частности была одобрена заявка Татарстана на получение 10,4 миллиарда рублей. Эти деньги должным пойти на развитие дорожной инфраструктуры для новостроек площадью более 7,7 миллиона квадратных метров.

Деньги из федерального бюджета выделят в рамках софинансирования региональных проектов. Помимо заявки от Татарстана, комиссия одобрила заявки еще от девяти регионов. В итоге речь идет о бюджетных кредитах на сумму свыше 55 миллиардов рублей.

- Направления самые разные, и здесь не нужно бояться ставить амбициозные цели. Могу сказать, что программа «Инфраструктурное меню» уже заработала во многих регионах России. Запущены механизмы стимулирования новых проектов развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, что даст положительный результат с целом в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды, - резюмировал Марат Хуснуллин.