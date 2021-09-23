Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре

В предстоящие сутки также пройдут небольшие дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 18.00 23 сентября и до 18.00 24 сентября в республике, в том числе и в Казани, местами ожидается сильный юго-восточный ветер – до 16 м/с, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

- Сейчас погоду в регионе формируют западный циклон и его атмосферные фронты, - также отметили в управлении.

Так, согласно прогнозам синоптиков, в эту пятницу ситуация особо не изменится – будет так же облачно, временами дожди, а температура воздуха днем в пределах от +10 до +15 градусов.

А в субботу, 25 сентября, в Татарстане при прохождении волнового атмосферного фронта наиболее интенсивный дождь ожидается ночью и утром. В воскресенье, 26 сентября, он пройдет лишь местами. При этом если в первый день выходных воздух максимум прогреется до +13, то к концу уикенда столбики термометров поднимутся уже до отметки +15 градусов.