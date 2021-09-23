Полиция нашла автора сообщения о нападении на школу №25 в Альметьевске

Сообщение распространилось через мессенджеры и соцсети. Фото: Александр ГЛУЗ

В Альметьевске полицейские нашли автора сообщения о нападении на местную школу №25. Им оказался подросток.

- Комиссия по делам несовершеннолетних привлекла родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - сообщили в пресс-службе правительства Татарстана.

Но это еще не все. Сейчас по данному факту также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Напомним, в этот четверг, 23 сентября, из распространенного в мессенджерах и соцсетях сообщения о готовящемся расстреле в школе №25 в Альметьевске, туда прибыли силовики. Часть обеспокоенных родителей решила не пускать в этот день детей на уроки и оставила их дома.

Правоохранители проверили школу и прилегающую к ней территорию. Ничего подозрительного найдено не было. Но тем не менее силовики остались в образовательном учреждении на дежурстве.