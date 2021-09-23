Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2021 17:57

Житель Чебоксар отказался от "интимных услуг", но все равно отдал мошенникам 800 тысяч рублей за отказ от интимных услуг

Аферисты не смогли обмануть мужчину и начали ему угрожать
Евгения БУБЛИК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Чебоксар перевел телефонным аферистам 800 тысяч рублей из-за угроз расправой над ним и его близкими

Житель Чебоксар перевел телефонным аферистам 800 тысяч рублей из-за угроз расправой над ним и его близкими

Фото: Евгения БУБЛИК

В полицию Чебоксар обратился 25-летний горожанин, который был вынужден перевести 800 тысяч рублей мошенникам из-за угроз расправой над ним и его близкими. Сообщает МВД Чувашии.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество" и "вымогательство", - отметили в правоохранительном ведомстве.

По словам потерпевшего, на днях он захотел воспользоваться услугами интимного характера. Нашел в интернете объявление и позвонил. В ходе разговора у молодого человека попросили предоплату. Он понял, что это мошенники и отказался от их "услуг".

Но спустя некоторое время парню позвонил незнакомый мужчина и начал угрожать, требуя деньги за снятие ограничений по бронированию на оказание "интим-услуг". Это продолжалось в течении нескольких часов. Потерпевшему угрожали расправой как над ним, так и над его родственниками.

В итоге молодой человек не выдержал и в страхе перевел на продиктованные аферистами счета 800 тысяч рублей и только после этого обратился к полицейским.