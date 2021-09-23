Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 16:13

Мэр Казани Ильсур Метшин взялся за лопату и вместе со школьниками посадил в «Салават купере» черемуху

Это было сделано на территории будущего парка в этом ЖК
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вместе они пристроили на новое место 15 саженцев. Фото: metshin.ru

Вместе они пристроили на новое место 15 саженцев. Фото: metshin.ru

В этот четверг, 23 сентября, мэр Казани Ильсур Метшин взялся за лопату и посадил в ЖК «Салават купере» на территории будущего парка черемуху. В помощь ему «выделили» учеников лицея №188 «Бионика» и гимназии №189 «Заман». Вместе они пристроили на новое место 15 саженцев.

Напомним, новый парк разобьют на площади 6,5 гектаров. Со временем там появятся зоны для пикников и тихого отдыха, а также площадь для проведения концертов и торжеств, многофункциональные детские и спортивные площадки. Помимо черемухи там собираются посадить тополя, вязы, сосны, клены, березы, яблони и каштаны.

Парк должны обустроить в два этапа. Так, строительство первой очереди зоны для активного отдыха уже завершено. Кроме того, сейчас там начали укладывать газон, подведены инженерные сети, устроена ливневая канализация, установлены видеокамеры, опоры освещения, системы автоматического полива, модульный санузел и обустроены пешеходные дорожки.

Там также идет укладка газона. Фото: metshin.ru

Там также идет укладка газона. Фото: metshin.ru