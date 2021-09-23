В Ульяновской области пройдет третий этап Чемпионата России по ралли-рейдам

Легендарная команда ‘КАМАЗ-мастер’ уже прибыла в Ульяновск Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Стало известно, что с 23 по 26 сентября в Ульяновской области пройдет третий этап этап чемпионата России по ралли-рейдам. Гонка запланирована на территории Тереньгульского, Кузоватовского и Цильнинского районов. В ней примут участие более 70 экипажей.

23 сентября, начнутся административные и технические проверки, но уже в 16.00 первый участник выйдет на старт 20 километрового пролога. 24 сентября гонщикам предстоит преодолеть два спецучастка, протяженностью 200 километров каждый. 25 сентября, завершающий этап соревнований на 350 километров.