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Спорт23 сентября 2021 17:47

В Ульяновской области пройдет третий этап Чемпионата России по ралли-рейдам

Гонка запланирован на территории Тереньгульского, Кузоватовского и Цильнинского районов
Евгения БУБЛИК
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Легендарная команда ‘КАМАЗ-мастер’ уже прибыла в Ульяновск

Легендарная команда ‘КАМАЗ-мастер’ уже прибыла в Ульяновск

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Стало известно, что с 23 по 26 сентября в Ульяновской области пройдет третий этап этап чемпионата России по ралли-рейдам. Гонка запланирована на территории Тереньгульского, Кузоватовского и Цильнинского районов. В ней примут участие более 70 экипажей.

23 сентября, начнутся административные и технические проверки, но уже в 16.00 первый участник выйдет на старт 20 километрового пролога. 24 сентября гонщикам предстоит преодолеть два спецучастка, протяженностью 200 километров каждый. 25 сентября, завершающий этап соревнований на 350 километров.