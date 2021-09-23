Конноспортивную школу Набережных Челнов прокуратура поймала на неубранных вольерах

Стойла в школе мало того, что изношены, так еще и не убраны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В связи поступающей через соцсети информации о жестоком обращении с животными в конноспортивной школе Набережных Челнов «Тулпар» прокуратура провела там проверку.

Так, в частности, учреждение не представило сотрудникам надзорного ведомства паспорта на животных и птиц, на корма для львицы отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, помещение для приготовления кормов находится в антисанитарном состоянии, а также не обеспечена регулярная уборка вольеров.

Кроме того, стойла в школе мало того, что изношены, так еще и не убраны, в помещениях, где содержаться животные, нет принудительной вентиляции, отсутствует договор на утилизацию биологических отходов.

- По результатам проверки в адрес руководителя учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, - сообщает пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.