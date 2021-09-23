В Татарстане установили средний размер платы за детсад в 2022 году

В учреждениях, которые работают 24 часа, с родителей в следующем году запросят 2 243 рубля в месяц. Фото: Мария ЛЕНЦ

Осень, как и новый учебный год, только наступила, а в Татарстане уже решили установить новый средний размер платы для родителей за детсад на 2022 год. Данное постановление уже подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ вступает в силу с 1 января.

Согласно ему, в муниципальных дошкольных учреждениях плата за уход за детьми устанавливается исходя из того сколько часов они работают, а также численности в группах и возраста воспитанников.

Так, в тех детсадах, которые работают 24 часа, за ясли родителям придется заплатить 3 274 рубля в месяц. По сравнению с 2021 годом это дороже всего на 22 рубля. За три часа в яслях придется выложить 707 рублей в месяц. Отметим, что для многодетных семей все это будет стоить в два раза меньше. Пять и девять часов в яслях обойдутся 1 065 и 1 830 рублей соответственно.

Что же касается детей старше трех лет, то за них в дошкольных учреждениях с режимом работы пять часов родители будут платить 980 рублей в месяц. Если речь идет о девятичасовом пребывании ребенка в детском саду, то придется уже выложить 1 740 рублей в месяц. 24-часовая же смена обойдется родителям в 2 243 рубля.

Напомним, что здесь речь идет о среднем размере оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях Татарстана. Кроме того, для многодетных семей предусмотрены льготы.