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Общество23 сентября 2021 16:00

В метро Казани по требованию прокуратуры убрали рекламу финансовой пирамиды Synergy

Нарушения были выявлены в ходе проверки
Евгения БУБЛИК
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В Казани по требованию прокуратуры из вагонов метро убрали рекламу компании с признаками финансовой пирамиды

В Казани по требованию прокуратуры из вагонов метро убрали рекламу компании с признаками финансовой пирамиды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани по требованию прокуратуры из вагонов метро убрали рекламу компании Synergy, которая по заключению Центробанка имеет признаки финансовой пирамиды. Сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Рекламу ну уж очень сомнительной компании в вагонах обнаружили во время проверки МУП «Метроэлектротранс». Руководителю предприятия и изготовителю рекламы внесли представления об устранении нарушений.