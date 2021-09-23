В метро Казани по требованию прокуратуры убрали рекламу финансовой пирамиды Synergy

В Казани по требованию прокуратуры из вагонов метро убрали рекламу компании с признаками финансовой пирамиды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани по требованию прокуратуры из вагонов метро убрали рекламу компании Synergy, которая по заключению Центробанка имеет признаки финансовой пирамиды. Сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Рекламу ну уж очень сомнительной компании в вагонах обнаружили во время проверки МУП «Метроэлектротранс». Руководителю предприятия и изготовителю рекламы внесли представления об устранении нарушений.