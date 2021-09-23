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Общество23 сентября 2021 14:56

В центре Казани возле озера Кабан появится новая автодорога с велодорожкой

Предполагается, что она будет четырехполосной
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Согласно планировке, весь объект займет площадь 6,9 гектара

Согласно планировке, весь объект займет площадь 6,9 гектара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани планируют построить четырехполосную автодорогу от перекрестка улиц Марселя Салимжанова и Туфана Миннуллина до существующего перекрестка улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. К ней также будет прилегать велодорожка. Сообщается в сборнике документов мэрии города.

Согласно планировке, весь объект займет площадь 6,9 гектара, из нее 4,2 гектара выделят для дороги. Однако в строительную зону войдут платные наземные автопарковки, а также гаражи кооператива «Волга». Кроме этого, автодорога будет проложена рядом с домами №77, №79, №97, №99 и №101 на улице Хади Такташа. В связи с этим на портале мэрии Казани с 23 сентября по 28 октября пройдет общественное обсуждение проекта.