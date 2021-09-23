В Татарстане завершен ремонт автодороги «Казань – Ульяновск» - Старое Барышево - Камское Устье

Во время ремонта обновлен участок длиной 1,5 километра. Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

В Камскоустьинском районе Татарстана отремонтировали региональную дорогу «Казань – Ульяновск» - Старое Барышево - Камское Устье. Во время ремонта обновлен участок длиной 1,5 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Данная дорога проходит по нормативам 3 технической категории с восьмиметровой шириной проезжей части и 2 полосами движения. Она входит в опорную сеть региональных автодорог, соединяет Апастовский и Камскоустьинский районы Татарстана. Здесь проложены маршруты школьных автобусов и подъезды к ряду населенных пунктов.

В рамках ремонта на площади 12 тысяч квадратных метров дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины по 2 метра с каждой стороны и нанесли дорожную разметку.