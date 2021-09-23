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Общество23 сентября 2021 18:08

В Татарстане завершен ремонт автодороги «Казань – Ульяновск» - Старое Барышево - Камское Устье

По нацпроекту там обновили участок протяженностью 1,5 километра
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Во время ремонта обновлен участок длиной 1,5 километра. Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

Во время ремонта обновлен участок длиной 1,5 километра. Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

В Камскоустьинском районе Татарстана отремонтировали региональную дорогу «Казань – Ульяновск» - Старое Барышево - Камское Устье. Во время ремонта обновлен участок длиной 1,5 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Данная дорога проходит по нормативам 3 технической категории с восьмиметровой шириной проезжей части и 2 полосами движения. Она входит в опорную сеть региональных автодорог, соединяет Апастовский и Камскоустьинский районы Татарстана. Здесь проложены маршруты школьных автобусов и подъезды к ряду населенных пунктов.

В рамках ремонта на площади 12 тысяч квадратных метров дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины по 2 метра с каждой стороны и нанесли дорожную разметку.