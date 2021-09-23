Telegram-канал «Итиль»: Многие назвали прошедшие выборы в Татарстане прогнозируемыми и ожидаемыми. Однако местные элиты вряд ли празднуют успех

Так, в 2016 году у единороссов в регионе было 85,3% при явке 79%, в этом году ЕР в республике получила чуть более 79% при явке 78,9%. За пять лет партия власти недобрала в республике около 150 тысяч голосов.

Из-за этого, вместо ожидаемых 10 мест по спискам, РТ скорее всего получит 8, из которых одно займет коммунист Прокофьев. Получается у ЕР по спискам 7 мест, из которых три получат назначенцы из Москвы. Это Максим Топилин, Руслан Гаджиев и Елена Ямпольская. Насколько активно они будут работать в Татарстане покажет время. В прошлом созыве был и положительный пример, в лице Александра Сидякина, которого почти приняли в республике за своего. И отрицательный в лице Валентина Чайки, о существовании которого в республике очень быстро забыли.

Итак, местные элиты похоже расстроены окончательными результатами выборов. Ведь по факту им удалось провести только четырех представителей интересов республики на федеральном уровне по партийным спискам. Сообщает Telegram-канал «Итиль».