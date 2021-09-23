Зоопарк «Река Замбези» в Казани пополнился сирийскими розовыми фламинго

В течение месяца птицы будут находиться на карантине и привыкать к местным условиям. Фото: @kazanzoo1806

В Казани зоопарк «Река Замбези» обзавелся новыми жителями – розовыми фламинго. Шесть представителей этих экзотических птиц привезли в столицу Татарстана из Сирии. Сообщается в Инстаграм-аккаунте зоопарка.

В течение месяца птицы будут находиться на карантине и привыкать к местным условиям. Затем их объединят с основной группой более молодых фламинго, уже обитающих в казанском зоопарке.

Также отмечается, что местные фламинго сильно отличаются от прибывших по окрасу и размерам. Сейчас их серые перья и клюв только, только приобретают розовый оттенок.

Привычный цвет птиц проявляется и благодаря специальному комбикорму. Обычно в «Реке Замбези» фламинго питаются фаршем – рыбным и мясным, натертыми овощами и гамарусом.