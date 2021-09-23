В Татарстане за сутки зарегистрировали 54 новых случая COVID-19

В этот раз в больницу пришлось увезти 18 инфицированных, другие 36 пациентов будут лечиться на дому. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в республике выявили 54 новых случая COVID-19, сообщает Минздрав Татарстана.

- Три из них являются завозными, а остальные 51 – контактными, - также уточнили в ведомстве.

В этот раз в больницу пришлось увезти 18 инфицированных, другие 36 пациентов будут лечиться на дому.

Что же касается географии распространения COVID-19 на территории Татарстана, то по суточным показателям в антилидерах по-прежнему Казань (18 новых зараженных) и Набережные Челны (13 новых зараженных).

Всего с начала пандемии в республике COVID-19 обнаружили у 26 641 человек, 23 023 из которых, в том числе 39 человек за прошедшие сутки, смогли победить болезнь, а 724 скончались из-за инфекции.