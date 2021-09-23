В Альметьевске в школу №25 из-за сообщения о готовящейся стрельбе прибыли силовики

Полицейские остались в образовательном учреждении дежруить. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас в Альметьевске школа №25 работает спокойно – идут уроки, дети учатся. Но с утра туда прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе и Росгвардии. Все дело в сообщении, которое в мессенджере получила одна из учениц. В нем говорилось, что 23 сентября в школе будет стрельба и никто ее не избежит. Сообщение было распространено в родительских чатах.

В итоге прибывшие правоохранители осмотрели саму школу и прилегающую к ней территорию, никаких подозрительных лиц или иных угроз выявлено не было. Но тем не менее силовики остались дежурить в образовательном учреждении, в котором на постоянной основе также работают и сотрудники ЧОП.

Несмотря на все эти меры, часть обеспокоенных родителей все же не пустила в этот четверг своих детей на уроки. К слову, автора того самого сообщения о готовящейся в школе стрельбе сейчас ищут полицейские.