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Общество23 сентября 2021 11:53

В Альметьевске в школу №25 из-за сообщения о готовящейся стрельбе прибыли силовики

В связи с поступившей угрозой часть родителей не пустила детей на уроки
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Полицейские остались в образовательном учреждении дежруить.

Полицейские остались в образовательном учреждении дежруить.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас в Альметьевске школа №25 работает спокойно – идут уроки, дети учатся. Но с утра туда прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе и Росгвардии. Все дело в сообщении, которое в мессенджере получила одна из учениц. В нем говорилось, что 23 сентября в школе будет стрельба и никто ее не избежит. Сообщение было распространено в родительских чатах.

В итоге прибывшие правоохранители осмотрели саму школу и прилегающую к ней территорию, никаких подозрительных лиц или иных угроз выявлено не было. Но тем не менее силовики остались дежурить в образовательном учреждении, в котором на постоянной основе также работают и сотрудники ЧОП.

Несмотря на все эти меры, часть обеспокоенных родителей все же не пустила в этот четверг своих детей на уроки. К слову, автора того самого сообщения о готовящейся в школе стрельбе сейчас ищут полицейские.