Детский омбудсмен Татарстана просит запретить шоу Насти Ивлеевой с трансвеститами

К ней начали обращаться родители после того, как в Сети появились записи с репетиций шоу. Фото: president-rf.ru

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой запретить новое шоу блогера Насти Ивлеевой. По мнению Волынец, оно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Видеозаписи репетиций были выложены в интернет. Увидев, что там будут выступать трансвеститы, большое количество родителей начали обращаться к детскому омбудсмену.

- В публикациях, в том числе среди несовершеннолетних, транслируется информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Прошу принять меры по блокировке сайтов и иных интернет-ресурсов, транслирующих недопустимый контент, а также по недопущению выпуска шоу трансвеститов блогера Насти Ивлеевой на телевидении и в Сети, - цитирует письмо Волынец «Газета.Ru».

Известно, что участники шоу трансвеститов рассчитывают получить денежный приз. Его сьемки стартовали в сентябре этого года.