В трех аварийных домах Казани местные власти выкупят квартиры у собственников

В ближайшее время будет проведена оценка рыночной стоимости квартир Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани намерены изъять квартиры в аварийных зданиях. В список попали дома №11 на улице Железнодорожников, №10 на улице Можайского и №56а на улице Главной. Управлению жилищной политики Исполкома города поручено провести их рыночную оценку.

Так, дом на улице Железнодорожников признан подлежащим сносу еще в марте 2015 года. В двухэтажном здании выкупят четыре квартиры из восьми.

А двухэтажный дом на улице Можайского получил статус аварийного в ноябре 2016 года. Власти города намерены выкупить все 12 квартир.

Решение о сносе двухэтажного дома, расположенного на улице Главной в Дербышках, было принято в сентябре 2014-го. У владельцев путем выкупа изымут все 10 квартир.