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Общество23 сентября 2021 11:11

Несмотря на падение темпов вакцинации, в Татарстане пока не собираются ужесточать антиковидные меры

При этом в правительстве республике санитарно-эпидемиологическая ситуация обсуждается на ежедневных совещаниях
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Пока в правительстве региона так вопрос о профилактике коронавируса не ставят.

Пока в правительстве региона так вопрос о профилактике коронавируса не ставят.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане из-за коронавируса пока не собираются ужесточать профилактические меры и вводить новые ограничения, сообщила 23 сентября во время брифинга руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По ее словам, каждое утро глава региона Рустам Минниханов проводит совещания с участием представителей Роспотребнадзора Татарстана, на котором идет обсуждение санитарно-эпидемиологической ситуации. Пока вопрос стоит только о падении темпов вакцинации населения республики от коронавируса. При этом необходимые для этого препараты имеются в Татарстане в достаточном количестве.