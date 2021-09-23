Несмотря на падение темпов вакцинации, в Татарстане пока не собираются ужесточать антиковидные меры

Пока в правительстве региона так вопрос о профилактике коронавируса не ставят. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане из-за коронавируса пока не собираются ужесточать профилактические меры и вводить новые ограничения, сообщила 23 сентября во время брифинга руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По ее словам, каждое утро глава региона Рустам Минниханов проводит совещания с участием представителей Роспотребнадзора Татарстана, на котором идет обсуждение санитарно-эпидемиологической ситуации. Пока вопрос стоит только о падении темпов вакцинации населения республики от коронавируса. При этом необходимые для этого препараты имеются в Татарстане в достаточном количестве.