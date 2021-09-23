Один из скверов Казани посвятили 100-летию образования строительной отрасли Татарстана

Общественное пространство с новым названием находится в границах улиц Зорге, Танковой и Карбышева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сквер в Советском районе Казани получил название в честь 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Постановление с таким решением опубликовали в сборнике документов мэрии города.

Первая государственная универсальная строительная контора появилась в Казани 22 октября 1921 года. Ее создали приказом Комитета государственных сооружений.

Общественное пространство с новым названием находится в границах улиц Зорге, Танковой и Карбышева.