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Общество23 сентября 2021 10:25

В Татарстане снесли 19 незаконных рекламных щитов вдоль федеральных дорог

Большая часть из них была установлена вдоль трассы М-7 «Волга»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Рекламные конструкции ликвидируют из-за незаконной установки либо установки с нарушением требований. Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Рекламные конструкции ликвидируют из-за незаконной установки либо установки с нарушением требований. Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В течение этого года вдоль федеральных дорог Татарстана демонтировали 19 незаконно установленных рекламных конструкций. Сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

В частности, девять рекламных конструкций вдоль трассы М-7 «Волга» снесли из-за выявленных нарушений при установке.

По пять рекламных щитов демонтировали вдоль федеральных автодорог Казань – Буинск – Ульяновск и Йошкар-Ола – Зеленодольск.