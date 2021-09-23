В Татарстане снесли 19 незаконных рекламных щитов вдоль федеральных дорог

Рекламные конструкции ликвидируют из-за незаконной установки либо установки с нарушением требований. Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В течение этого года вдоль федеральных дорог Татарстана демонтировали 19 незаконно установленных рекламных конструкций. Сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

В частности, девять рекламных конструкций вдоль трассы М-7 «Волга» снесли из-за выявленных нарушений при установке.

По пять рекламных щитов демонтировали вдоль федеральных автодорог Казань – Буинск – Ульяновск и Йошкар-Ола – Зеленодольск.