В Набережных Челнах модульный мурал украсил фасады четырех домов

Большой мурал расположен в 4-ом комплексе Набережных Челнов, вдоль проспекта Хасана Туфана. Фото: скриншот

В Набережных Челнах появился новый мурал с изображением картины «Большая волна» японского художника Кацусики Хокусая. Картину сделали модульной, разделив на части. Она украсила фасады сразу четырех домов. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

Мурал на стенах жилых зданий нарисовал Марат Билялов по задумке главного архитектора города Малики Шамсиевой. Он расположен в 4-ом комплексе Набережных Челнов, вдоль проспекта Хасана Туфана.