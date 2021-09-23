К 55-летию Нижнекамска в городе открыли скульптурную композицию первостроителей

В композиции представлены образы людей основных профессий, задействованных в строительстве Нижнекамска. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске в честь 55-летия города открылась новая скульптурная композиция «Мы знали – город будет!». Арт-объект из 9 бронзовых фигур посвящен первостроителям города на Каме. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Идея скульптуры была озвучена самими первостроителями еще полтора года назад. Для создания концепции каждой фигуры использовались архивные документы, фотографии, книги, проводились встречи с ветеранами города. Каждый эскиз, созданный скульптором, утверждался отдельно. Все фигуры композиции являются собирательными образами сотен первостроителей и отсылают к истории начала города – в далекий 1957 год.

В композиции представлены образы людей основных профессий, задействованных в строительстве Нижнекамска. Там красуются геодезист, сварщик, каменщик, проектировщик, архитектор, механизатор и штукатур-маляр. Также в скульптуре есть фигуры девушек, чтобы подчеркнуть значимость женского труда на этой масштабной стройке. В композицию включен и архивный документ – один из первых генпланов Нижнекамска и промышленной зоны со схемой расположения будущих объектов города.