В Казани выставили на продажу обанкротившийся завод современной упаковки

В лот включены земельный участок, оборудование и линия производства двух видов продукции. Фото: скриншот

В столице Татарстана продается Казанский завод современной упаковки, ставший банкротом. Согласно объявлению в социальной сети «ВКонтакте», стоимость предприятия составляет 346,3 миллиона рублей.

В собственность завода входит одноэтажное здание №100 на улице Восстания. В него также встроен двухэтажный офис. Площадь объекта равна 6739,5 квадратных метра.

В тексте объявления предприятие значится как «готовый бизнес», так как в лот включены оборудование и линия производства тканого полипропиленового рукава от 300 до 850 миллиметров и линия для производства тканых полипропиленовых мешков.

Вместе со зданием и оборудованием на продажу выставлен и земельный участок, где находится сам завод. Площадь участка составляет 8 810 +/- 33 квадратных метра. Его разрешено применять под промышленную площадку.