В Татарстане самозанятые смогут бесплатно обучиться основам SMM

Для участия в обучении нужно быть зарегистрированным в качестве самозанятого и подать заявку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 23 сентября, самозанятые Татарстана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по SMM, сообщает Министерство экономики республики.

Спикер: Антон Астафуров — операционный менеджер TikTok Russia, преподаватель в онлайн-школе "Нетология". В рамках мастер-класса Антон Астафуров поделится важными навыками в SMM:

- обзор российского рынка в SMM;

- основные площадки и инструменты продвижения для предпринимателей;

- электронная коммерция в соцсетях и маркетплейсах.

Мастер-класс для самозанятых пройдет 23 сентября в 10.00 в Доме Предпринимателя, по адресу: город Казань, улица Петербургская, 28. Для участия в обучении нужно быть зарегистрированным в качестве самозанятого и подать заявку на сайте.