Поле на казанском стадионе «Ак Барс Арена» прошло проверку РФС

8 октября там пройдет матч сборной России против команды из Словакии. Фото: Рамиль ГАЛИ

Поле казанского стадиона «Ак Барс Арена» прошло проверку комиссии Российского футбольного союза. Газон признали пригодным для проведения матча отбора к Чемпионату мира-2022 между сборной России и командой Словакии, который пройдёт 8 октября 2021 года.

Напомним, что ранее сборная России по футболу отказывалась играть в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» из-за плохого качества газона. Позже власти города сообщили, что устранят проблему.