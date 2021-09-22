В Татарстане подтвердили еще три случая смерти от COVID-19

Число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 724. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике подтверждено еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении ведомства.

Так, очередными жертвами вируса стали двое мужчин в возрасте 71 год и 64 года, а также 88-летняя женщина. Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 724.