Многодневное голосование, как фактор повышения явки, оправдало себя. Потому что люди голосовали, когда хотели

Изначально трехдневка была предназначена для равномерного распределения потока избирателей и снижения рисков заболеваний. Такой подход значительно облегчает нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. Многие иностранные наблюдатели отметили это. Например, немецкий эксперт, депутат Ландтага Баварии Ульрих Сингер, посещавший избирательные участки в Татарстане.

Критику по отношению к многодневному голосованию выражали лишь оппозиционные партии, которым было трудно подготовить достаточное количество наблюдателей. Но им вопрос: не признак ли это того, что у вас мало сторонников, готовых вас поддержать? - отмечает Telegram-канал «Итиль».

Отзывы людей, которые участвовали в трехдневке, показали одобрение нового формата голосования. И оно говорит о том, что он приживется и будет использован в следующих избирательных кампаниях.